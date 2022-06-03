Повышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon Capital — Finance.ua

Повышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon Capital
Повышение Национальным банком Украины учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса, снизит давление на курс гривны и инфляционные риски.
Такое мнение выразила главный экономист Dragon Capital Елена Билан.
По ее словам, в НБУ ожидают, что резкое увеличение ставки заставит Минфин повысить доходность по военным облигациям, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение спроса со стороны населения, бизнеса и банков.