Повышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon Capital — Finance.ua
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Повышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon Capital

Сегодня 19:46Кредит&Депозит
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Повышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon CapitalПовышение учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса – Dragon Capital
Повышение Национальным банком Украины учетной ставки до 25% уменьшит риск обвала валютного курса, снизит давление на курс гривны и инфляционные риски.
Такое мнение выразила главный экономист Dragon Capital Елена Билан.
По ее словам, в НБУ ожидают, что резкое увеличение ставки заставит Минфин повысить доходность по военным облигациям, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение спроса со стороны населения, бизнеса и банков.
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«Более активное размещение ОВГЗ на первичном рынке должно „оттянуть“ часть спроса на иностранную валюту и снизить потребность в эмиссионном финансировании дефицита бюджета», — считает экономист.
Она добавила, что это повлечет за собой уменьшение дисбаланса на валютном рынке, снижение наличного курса гривны, а также падение риска для будущей инфляции.
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Кроме того, повышение ставки уменьшает риск обвала валютного курса за счет усложнения бюджетной ситуации, подчеркнула Билан.
По материалам: УБР
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