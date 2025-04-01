Повышение пенсий, электронная ВВК, бронирование от мобилизации: что изменится для украинцев с 1 апреля — Finance.ua
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Повышение пенсий, электронная ВВК, бронирование от мобилизации: что изменится для украинцев с 1 апреля

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Повышение пенсий, электронная ВВК, бронирование от мобилизации: что изменится для украинцев с 1 апреля
Повышение пенсий, электронная ВВК, бронирование от мобилизации: что изменится для украинцев с 1 апреля
В апреле внутренне перемещенные лица продолжат получать те же выплаты, минимальная заработная плата останется на уровне 8000 грн. Однако некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии, цены на лекарства продолжат уменьшаться, а военнообязанные, которых не перебронировали работодатели, потеряют бронирование.
Подробнее об изменениях в апреле рассказываем дальше.

Повышение пенсий

С 1 апреля автоматически проиндексируют выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.
«Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев», — сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Перерасчет произойдет автоматически, то есть лично обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Цены на лекарства

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, призванное обеспечить доступность медикаментов для населения.
С 1 апреля цены на лекарства продолжат падать. Ожидается, что более доступными станут 116 препаратов. Снижение будет на уровне от 5 до 52%.

Бронирование от мобилизации

С 1 апреля лишатся права на отсрочку от мобилизации военнообязанные украинцы, которых не перебронировали работодатели.
До 31 марта предприятия должны были подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников в соответствии с обновленными критериями. Подать списки на бронирование работодатели могут онлайн на портале «Дія».

«Электронная ВВК»

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Заключения о пригодности или непригодности будут оформляться только в цифровом формате.
Обновление позволит украинцам не идти с постановлениями о пригодности или непригодности и не вносить это через ТЦК, ведь информация в электронном виде будет отправлена ​​сразу в реестр «Оберег».

Выплата больничных

С 4 апреля 2025 г. будут действовать новые правила оплаты больничных.
Так, в Украине теперь будут оплачивать больничные в размере 100% одновременно на основной работе и той, которая по совместительству.

Новый коэффициент к акцизу на сигареты

С 1 апреля производители и импортеры сигарет в Украину будут применять коэффициент 1,1 к минимальному акцизному налоговому обязательству.
Применение коэффициента обусловлено тем, что по результатам декларирования плательщиками акциза за 2024 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, что меньше нормативных 60%.

Обслуживание карточных счетов в Ощадбанке

Государственный банк Ощадбанк объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Изменения в тарифы вступают в силу 1 апреля 2025 года.
Изменения для корпоративных карт:
  • информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр Ощадбанка (IVR, оператора, чат с оператором) составит 5 грн;
  • предоставление справки об оборотах по счету в Ощадбанке составит 150 грн;
  • изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре Ощадбанка составит 15 грн;
  • розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты МПС Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения Ощадбанка в МПС, составит 900 грн;
  • безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и ​​терминалах — 0,5% от суммы +3 грн;
  • безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам — 1,0% суммы (min 10 грн, max 1 000 грн).

Изменения для водителей

В Киеве ограничат количество участков для повышения скоростного режима. Увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста).

НБУ отменяет установление курса гривны к рублю

Нацбанк больше не будет устанавливать официальный курс гривны к российскому рублю и еще другим валютам: белорусскому рублю, бразильскому реалу, армянскому драму, доминиканскому песо, иракскому динару, иранскому риалу, ливийскому динару, марокканскому дирхаму, новому тайваньскому доллару, пакистанской рупии, сома, сомони, туркменскому новому манату и узбецькому суму.
Регулятор также вводит новые подходы к определению перечня валют, по которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно.
По материалам:
Finance.ua
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