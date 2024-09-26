Повышение налогов следует начинать с налогообложения роскоши — экономист ЕБРР Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Повышение налогов следует начинать с налогообложения роскоши — экономист ЕБРР

Повышение налогов на предметы роскоши является наиболее оправданным вариантом при выборе налогового пополнения доходов бюджета, заявил региональный экономист ЕБРР и экс-глава центробанка Республики Македония Димитар Богов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Наиболее оправданно — повышение налогов на некоторые товары, которые в условиях войны имеют характеристики предметов роскоши. Те, которые не столь необходимы, можно было бы обложить более высокими налогами», — сказал он.

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Экономист добавил, что состояние войны оправдывает временное расширение стандартного определения предметов роскоши.

В целом комментируя дискуссию о целесообразности повышения налогов в Украине сейчас, Богов отметил, что внешнее финансирование сейчас почти полностью покрывает потребности бюджета, однако попытки Украины увеличить внутренние доходы настолько, насколько это возможно, правильные.

«Это экстраординарная ситуация, и понятно, что каждый должен нести часть бремени», — пояснил он.

По словам экономиста ЕБРР, введение налога на сверхприбыль банков посредством повышения его с 25% до 50% может быть оправданным, но должно быть хорошо сбалансированным с устойчивостью банков.

«До тех пор, пока капитальная позиция банков обеспечена, банки могут платить больше налогов», — считает Богов.

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