Повышение курса гривны приведет к росту цен, в частности на горючее — НБУ Сегодня 16:00 — Валюта

Национальный банк заявил, что коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем горючее обусловит 0,6-0,8 п.п.

Об этом в ходе брифинга в Национальном банке рассказал заместитель председателя регулятора Сергей Николайчук.

По его словам, в НБУ влияние коррекции курса доллара умеренно скажется на динамике инфляции. Более высокий официальный курс означает, что импортеры будут покупать валюту «дороже», а затем закладывать это в конечные цены товаров.

В настоящее время в корзине потребительской инфляции треть приходится на импортируемые товары. Однако для этих импортируемых товаров перенос от изменения официального курса будет неполным, считает он. Отчасти эффект будет нивелироваться сокращением маржи импортеров, а отчасти в цены уже были заложены ожидания девальвации. Также часть товаров, которая продается на рынке Украины, завозится посредством закупки наличной валюты по другому курсу.

«Коррекция официального курса, по нашему мнению, обусловит где-то 2-3 процентных пункта инфляции, из которых горючее обусловит примерно 0,6-0,8 п.п. Этот эффект учтен в новом макроэкономическом прогнозе. Инфляция незначительно превысит 30% и в дальнейшем будет снижаться», — объяснил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

НБУ установил официальный курс гривны к доллару США 36,5686 грн/долл. США. «Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам», — говорится в сообщении.

Национальный банк не изменил уровень учетной ставки и оставил ее на уровне 25%.

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Економічна Правда По материалам:

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