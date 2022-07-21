Повышение курса гривны приведет к росту цен, в частности на горючее — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение курса гривны приведет к росту цен, в частности на горючее — НБУ

Валюта
1
Национальный банк заявил, что коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем горючее обусловит 0,6-0,8 п.п.
Об этом в ходе брифинга в Национальном банке рассказал заместитель председателя регулятора Сергей Николайчук.
По его словам, в НБУ влияние коррекции курса доллара умеренно скажется на динамике инфляции. Более высокий официальный курс означает, что импортеры будут покупать валюту «дороже», а затем закладывать это в конечные цены товаров.
В настоящее время в корзине потребительской инфляции треть приходится на импортируемые товары. Однако для этих импортируемых товаров перенос от изменения официального курса будет неполным, считает он. Отчасти эффект будет нивелироваться сокращением маржи импортеров, а отчасти в цены уже были заложены ожидания девальвации. Также часть товаров, которая продается на рынке Украины, завозится посредством закупки наличной валюты по другому курсу.
«Коррекция официального курса, по нашему мнению, обусловит где-то 2-3 процентных пункта инфляции, из которых горючее обусловит примерно 0,6-0,8 п.п. Этот эффект учтен в новом макроэкономическом прогнозе. Инфляция незначительно превысит 30% и в дальнейшем будет снижаться», — объяснил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

  • НБУ установил официальный курс гривны к доллару США 36,5686 грн/долл. США. «Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 года скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам», — говорится в сообщении.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
Для читателей нашего портала скидка 15% по промокоду — FinanceUA
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.