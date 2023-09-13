Поврежденные войной дома ремонтировали некачественными материалами — прокуратура — Finance.ua
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Поврежденные войной дома ремонтировали некачественными материалами — прокуратура

Криминал
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Поврежденные войной дома ремонтировали некачественными материалами — прокуратура
Поврежденные войной дома ремонтировали некачественными материалами — прокуратура
Суд избрал меру пресечения столичному чиновнику и отстранил его от должности за нанесение 800 тысяч грн убытков на восстановлении поврежденных обстрелами домов из некачественных материалов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
«По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева суд отстранил от должности директора КП „Жилинвестстрой-УКБ“, подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия при восстановлении двух жилых домов, поврежденных из-за обстрелов», — сказано в сообщении.
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Также суд избрал чиновнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца.
По данным следствия, подозреваемый при проведении работ по восстановлению жилых домов по ул. Межевой не проконтролировал соответствие использованных подрядчиком материалов требованиям государственных стандартов и другим нормативным документам.
Сумма ущерба составляет около 800 тыс. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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