Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского — Finance.ua
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Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского

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Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского
Повлияет ли возможная смена власти в США на 40 млрд евро от НАТО: мнение Зеленского
Возможное избрание президентом США Дональда Трампа, вероятно, не приведет к пересмотру решения НАТО о 40 млрд евро на военную помощь Украине.
Об этом сообщил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
У президента поинтересовались, есть ли риск пересмотра решения НАТО о выделении 40 млрд евро для военной помощи Украине в год, если президентом США станет Дональд Трамп.
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«Я считаю, что у нас есть такое решение, оно абсолютно справедливо, и что кто угодно, кто бы ни был во главе Соединенных Штатов Америки, не будет останавливать эту помощь», — ответил глава украинского государства.

40 млрд евро для Украины

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне прошел саммит НАТО, в ходе которого, в частности, обсуждалась помощь Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам ежегодно выделять на военную помощь Украине 40 млрд евро. Это количество средств, которое выделяли с начала полномасштабной войны.
Но страны Североатлантического союза подкорректировали предложение Столтенберга. Они решили во время саммита пообещать выделить на военную помощь Украине 40 млрд евро пока только в следующем году.
По материалам:
РБК-Україна
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