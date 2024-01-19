Потребности Украины в финансировании будут огромными, — Европейский инвестбанк
Финансовые потребности Украины будут значительными. Европейский инвестиционный банк рассчитывает на ключевую роль в оказании помощи в финансировании восстановления Украины.
Об этом заявила президент ЕИБ Надия Кальвиньо, сообщает Bloomberg.
«Очевидно, что потребности Украины в финансировании будут огромными», — сказала она в Давосе.
Она добавила, что не может себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже несмотря на то, что перспектива президентства Дональда Трампа становится все более реальной.
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Банк будет играть «очень важную роль», «поддерживая государственный сектор и военные усилия прямо сейчас, но больше в восстановлении Украины и инвестициях в инфраструктуру, которые будут очень необходимы после войны», сказала Кальвиньо.
ЕИБ предоставил 1,7 млрд евро финансирования, предназначенного для экстренного ремонта инфраструктуры Украины в период с начала войны почти два года назад до декабря 2023 года.
Отметим, что в декабре 2023 года министр финансов Испании Надия Кальвиньо стала главой Европейского инвестиционного банка. Она будет отвечать в частности за помощь Украине.
Напомним, Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта восстановления. Деньги выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которого заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023.
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