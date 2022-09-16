Потребление мяса в Украине осталось на довоенном уровне — Минагрополитики Сегодня 05:43 — Личные финансы

Потребление мяса в Украине в условиях полномасштабного российского вторжения осталось на сопоставимом с довоенными показателями уровне 52 кг мяса на человека в год, однако наблюдается переориентация спроса на более дешевые его виды.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в четверг, на сегодняшний день половину из около 2 млн тонн общего фонда потребления мяса составляет домашняя птица, на свинину приходится 37%, говядину — 13%.

«На сегодняшний день фонд потребления мяса и мясопродуктов в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка и имеет возможности обеспечивать экспортный спрос. Это преимущественно за счет мяса птицы», — цитирует ведомство начальника управления животноводства и племенного дела Елену Дадус.

Также произошли изменения в структуре животноводства — если раньше почти половина поголовья животных содержалась на сельхозпредприятиях, то сейчас реализация скота и птицы на убой выросла до 68%.

По данным Минагрополитики, в условиях агрессии рф мясоперерабатывающие предприятия переориентируются, увеличивая производство готовой продукции из мяса птицы, в том числе мясных консервов.

Кроме того, с началом войны в Украине впервые появилось положительное экспортное сальдо торговли мясными продуктами, то есть в деньгах экспортировано продукции на большую сумму, чем импортировано.

Как сообщалось, на май 2022 года активы в животноводческой отрасли Украины с начала военного вторжения россии сократились на 10-15%. Это произошло преимущественно за счет потери контроля за производственными мощностями на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий с войсками агрессора.

По данным Госстата, реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в 2021 году снизилась на 2,4% по сравнению с 2020 годом — до 3,38 млн тонн, производство молока — на 5,9%, до 8, 72 млн тонн, яиц — на 13%, до 14,1 млрд шт. После российского вторжения ведомство прекратило публиковать такую информацию.

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