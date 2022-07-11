Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы — Finance.ua

Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы Сегодня 08:02 — Личные финансы

Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы

Цены на овощи в Украине будут снижаться по мере поступления нового урожая. Из-за избытка зерна цены на мясо останутся стабильными или будут падать.

Об этом рассказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Овощи

Как отметила аналитик, овощи — это сезонный продукт, цена на которые обычно уменьшается по мере поступления нового урожая. «Поэтому в течение июля следует ожидать снижения цен на все виды овощей, особенно по мере поступления овощей открытого грунта. И даже происходящие в стране из-за войны инфляционные процессы не смогут сдержать это снижение», — считает она.

Молоко

Цены на молочные продукты в июне были более или менее стабильными и ближайшие пару недель останутся неизменными. Хотя в мире наблюдается рост цен на молоко за счет повышения цен на корма и энергоресурсы, в Украине низкие цены на зерновые культуры из-за их избыточного предложения сдерживают рост себестоимости производства молока, прогнозирует Литвин.

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Мясо

Как отметила эксперт, пожалуй, наиболее интересные изменения цен будут наблюдаться в мясном направлении.

«Если говорить о говядине, то мясоперерабатывающие комплексы ее почти не покупают, потому что сейчас на рынке есть ее перенасыщение. Говядина является более экспортоориентированным продуктом, который почти не торгуется за границей из-за блокирования портов. Поэтому, можно сказать, что цена на говядину в ближайшее время не изменится, но возможно „просядет“ на 2-3%», — считает Литвин.

Что касается свинины, ситуация сложнее, подчеркнула аналитик. Промышленное предложение сократилось из-за выбытия с рынка производителей восточного и южного региона. Это в свою очередь подтолкнуло вверх цены. «В ближайшее время цены не будут стремительно расти, так как в июне было импортировано 9 тыс. т свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021 года. Это увеличит внутреннее предложение и не даст расти ценам», — сказала она.

С курятиной цены стабильны и в ближайшее время не будут меняться.

«Все-таки низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен и на мясную группу», — прогнозирует аналитик УКАБ.

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