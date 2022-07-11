Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы

Личные финансы
83
Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы
Что будет с ценами на овощи, молоко и мясо в Украине: прогноз на летние месяцы
Цены на овощи в Украине будут снижаться по мере поступления нового урожая. Из-за избытка зерна цены на мясо останутся стабильными или будут падать.
Об этом рассказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Овощи

Как отметила аналитик, овощи — это сезонный продукт, цена на которые обычно уменьшается по мере поступления нового урожая. «Поэтому в течение июля следует ожидать снижения цен на все виды овощей, особенно по мере поступления овощей открытого грунта. И даже происходящие в стране из-за войны инфляционные процессы не смогут сдержать это снижение», — считает она.

Молоко

Цены на молочные продукты в июне были более или менее стабильными и ближайшие пару недель останутся неизменными. Хотя в мире наблюдается рост цен на молоко за счет повышения цен на корма и энергоресурсы, в Украине низкие цены на зерновые культуры из-за их избыточного предложения сдерживают рост себестоимости производства молока, прогнозирует Литвин.
Читайте также

Мясо

Как отметила эксперт, пожалуй, наиболее интересные изменения цен будут наблюдаться в мясном направлении.
«Если говорить о говядине, то мясоперерабатывающие комплексы ее почти не покупают, потому что сейчас на рынке есть ее перенасыщение. Говядина является более экспортоориентированным продуктом, который почти не торгуется за границей из-за блокирования портов. Поэтому, можно сказать, что цена на говядину в ближайшее время не изменится, но возможно „просядет“ на 2-3%», — считает Литвин.
Место для вашей рекламы
Что касается свинины, ситуация сложнее, подчеркнула аналитик. Промышленное предложение сократилось из-за выбытия с рынка производителей восточного и южного региона. Это в свою очередь подтолкнуло вверх цены. «В ближайшее время цены не будут стремительно расти, так как в июне было импортировано 9 тыс. т свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021 года. Это увеличит внутреннее предложение и не даст расти ценам», — сказала она.
С курятиной цены стабильны и в ближайшее время не будут меняться.
«Все-таки низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен и на мясную группу», — прогнозирует аналитик УКАБ.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.