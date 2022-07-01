Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты и топливо в Украине до конца года — Finance.ua

Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты и топливо в Украине до конца года Сегодня 21:00 — Личные финансы

В Украине из-за инфляции в результате войны с рф цены на продукты, горючее, различные товары и услуги уже к концу 2022 года изменятся достаточно неравномерно. Как утверждают экономические эксперты, средний показатель подорожания по стране составит 20-25%.

Некоторые услуги вырастут в стоимости вдвое, а что-то подешевеет.

Так, по словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, из-за оккупации россией южных регионов Украины, однозначно, будет дальнейшее подорожание овощей.

«Будет дорожать гречка, даже несмотря на сегодняшнюю цену (около 80 грн/кг). Подорожает рис и некоторые другие крупы, потому что они поставляются сейчас не через украинские порты», — отмечает он.

При этом, по словам Несходовского, товары, ориентированные на экспорт, не будут повышаться в стоимости, пока их экспорт не будет разблокирован.

«Цены на них будут стоять на месте или даже будут снижаться. Это мы уже наблюдаем с яйцами (с начала года цена упала на 43,6%. — Ред.). Такая же ситуация может сложиться и с маслом (с начала года и до мая подорожало на 11%. — Ред.)», — отмечает эксперт.

Несходовский подчеркнул, что возможно подорожание топлива, в частности, из-за мировой конъюнктуры.

«Если на европейском рынке не найдут замену российской нефти — котировки возрастут, а значит — и цены на бензин и дизельное топливо. В Украине же добавился еще и внутренний фактор роста цен на топливо из-за войны: россия пытается максимально навредить топливной инфраструктуре. Поэтому его стоимость вырастет на 20% от нынешней. На фоне этого будут дорожать и транспортные услуги», — отметил он.

Однако подорожает и много других услуг, убежден эксперт.

«Они скорее всего покажут рост от 30%, а по некоторым из них — до 80%», — считает Несходовский.

Напомним, по прогнозам экономистов, Украину до конца 2022 может ждать двузначная инфляция. Самая большая проблема для украинской экономики — заблокированные порты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Апостроф По материалам:

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