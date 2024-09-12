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Потребительские настроения украинцев улучшаются — опрос

Личные финансы
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Потребительские настроения украинцев улучшаются — опрос
Потребительские настроения украинцев улучшаются — опрос
По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в августе 2024 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 10 пунктов и составляет 80 п. Выросли все составляющие индикатора.
Потребительские настроения украинцев улучшаются — опрос
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«Осторожная тенденция к восстановлению, которую мы наблюдали в июле 2024 года, в августе превратилась в устойчивый рост Индекса потребительских настроений. Также улучшаются ожидания инфляции и девальвации. В то же время это еще нельзя считать показателями восстановления экономики, учитывая длительное и непредсказуемое течение войны. Скорее мы наблюдаем восстановление потребительских настроений и экономических ожиданий после значительного роста негативных настроений, которое произошло в конце весны — в начале лета»,
комментируют аналитики

Индекс текущего положения вырос и составляет 58,1 п., что на 4,3 п. выше уровня этого показателя в июле. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:
  • — индекс текущего личного материального положения (х1) вырос на 0,6 п. и составляет 49,6 п.;
  • — индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 8,1 п. и составляет 66,7 п.
Потребительские настроения украинцев улучшаются — опрос
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в августе вырос на 13,7 п. и составляет 94,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
  • — индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 90,1 п., что на 14,8 п. выше уровня этого показателя в июле;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 18,2 п. и составляет 84,1 п.;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) вырос на 8,1 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 109,7 п.
В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 6,3 п. и составляет 118,8 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,8 п. и составляет 183,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,3 п. и составляет 162,5 п.
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Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что в Украине существенно ускорилась инфляция — в июне годовой показатель достиг 4,8%. Одной из возможных причин является повышение тарифов на электроэнергию. Он отметил, что июньская инфляция стала самой большой за последние 20 месяцев (с октября 2022 года). В 20 веке самый большой всплеск цен в июне наблюдался только в далеком 2000 году (3,7%) и в 2022-м (3,1%).
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Справка Finance.ua:

  • Как указывает Госстат, в августе потребительские цены выросли на 0,6% до июльского показателя, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом исчислении — до 7,5%. Отмечается, что на потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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