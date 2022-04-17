Потери во время войны: алгоритм действий при фиксации ущерба — Finance.ua

Потери во время войны: алгоритм действий при фиксации ущерба

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру. В нее входят жилые дома и квартиры, в которых проживают люди.

В Союзе украинских предпринимателей сообщили , как действовать, чтобы зафиксировать ущерб во время войны.

Порядок действий по фиксации ущерба:

1) собрать пакет документов, подтверждающих право собственности на поврежденное/разрушенное имущество (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности и т.п.), технический паспорт и т.д. Если документы, подтверждающие право собственности, утеряны или уничтожены, нужно получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

2) вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для составления акта разрушений/повреждений с указанием их причин (обстрел, ракетный удар) и получить его копию;

3) обратиться в райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования имущества. Если по каким-то причинам возможности оформить такой документ от райгосадминистрации нет — необходимо составить акт с любыми лицами (не менее трех человек), внести в него их объяснения и показания;

4) провести фото- и видеофиксацию разрушений, собирать и хранить статьи, фото и видео средств массовой информации, если они делали публикации о конкретном инциденте по этому адресу (например, репортажи и т.п.);

5) подать заявление о совершении уголовного правонарушения в правоохранительные органы вместе с доказательствами разрушения/повреждения имущества и получить выписку о внесении этого заявления в Единый реестр досудебных расследований.

Справка Finance.ua:

МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине, запустил специальный счет для дальнейшего финансирования и вместе с международными партнерами готовится к масштабным усилиям по восстановлению страны.

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