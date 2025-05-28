Потери горнодобывающего сектора Украины достигли 1,7 триллиона долларов — Finance.ua
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Потери горнодобывающего сектора Украины достигли 1,7 триллиона долларов

Казна и Политика
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За три года войны россии против Украины горнодобывающий сектор Украины потерял около 1,7 триллиона долларов.
Об этом в интервью Reuters рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
Около половины стратегически важных материальных ресурсов Украины находятся на временно оккупированных территориях.
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По ее словам, на временно оккупированных территориях остается, в частности, большая часть месторождений угля, некоторые месторождения лития, марганца и других полезных ископаемых.
Она выразила надежду, что общий с США фонд восстановления значительно увеличит потенциал горнодобывающей промышленности.
«В настоящее время доля нашего сектора природных ресурсов в валовом внутреннем продукте составляет 4%, но потенциал гораздо больше… Мы искренне надеемся, что соглашение привлечет больше внимания к этому сектору и сделает иностранные инвестиции более понятными и привлекательными», — отметила Гринчук.
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По ее словам, Украина коренным образом реформирует свой горнодобывающий сектор, стремясь привлечь миллиарды долларов инвестиций в рамках соглашения с США о добыче полезных ископаемых.
Страна сосредоточена на улучшении доступа к информации и данным о геологоразведке, уменьшении бюрократии и доработке перечней критических и стратегических полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики.
По материалам:
Економічна Правда
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