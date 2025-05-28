Потери горнодобывающего сектора Украины достигли 1,7 триллиона долларов — Finance.ua

Потери горнодобывающего сектора Украины достигли 1,7 триллиона долларов Сегодня 23:28 — Казна и Политика

За три года войны россии против Украины горнодобывающий сектор Украины потерял около 1,7 триллиона долларов.

Об этом в интервью Reuters рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Около половины стратегически важных материальных ресурсов Украины находятся на временно оккупированных территориях.

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По ее словам, на временно оккупированных территориях остается, в частности, большая часть месторождений угля, некоторые месторождения лития, марганца и других полезных ископаемых.

Она выразила надежду, что общий с США фонд восстановления значительно увеличит потенциал горнодобывающей промышленности.

«В настоящее время доля нашего сектора природных ресурсов в валовом внутреннем продукте составляет 4%, но потенциал гораздо больше… Мы искренне надеемся, что соглашение привлечет больше внимания к этому сектору и сделает иностранные инвестиции более понятными и привлекательными», — отметила Гринчук.

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По ее словам, Украина коренным образом реформирует свой горнодобывающий сектор, стремясь привлечь миллиарды долларов инвестиций в рамках соглашения с США о добыче полезных ископаемых.

Страна сосредоточена на улучшении доступа к информации и данным о геологоразведке, уменьшении бюрократии и доработке перечней критических и стратегических полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики.

Економічна Правда По материалам:

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