Сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны увеличилась до $176 млрд — Finance.ua

Сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны увеличилась до $176 млрд
По состоянию на 2024 год общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабного вторжения россии, выросла на 15% и составляет $176 млрд.
Об этом сообщил старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.
«Мы понимаем, что каждый день войны увеличивает расходы на нужды в восстановлении, однако темпы такого увеличения постепенно уменьшаются», — отметил Ланда.
По информации специалиста, общая сумма прямого ущерба выросла на 15% - до $176 млрд, а оценка потребностей в восстановлении — на 8% до $524 млрд.
Восстановление в 2025 году
На 2025 год приоритетными определены программы восстановления и реконструкции общей стоимостью 17 млрд долларов.
Из них инвестиционные проекты оцениваются в 12 млрд долларов, а неинвестиционные — более чем в 5 млрд долларов.
Обеспеченное финансирование составляет лишь 7 млрд долларов, соответственно дефицит средств составляет 10 млрд долларов — более 57% от необходимой суммы.
«Наибольший прирост в энергетике плюс 44% почти до 68 млрд — оцениваются потребности в восстановлении, в других сферах рост меньше, а в отдельных случаях есть даже сокращение», — добавил экономист.
Напомним, в Офисе президента сообщали, что за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.
Поделиться новостью