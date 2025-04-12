Сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны увеличилась до $176 млрд — Finance.ua

Сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны увеличилась до $176 млрд Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны увеличилась до $176 млрд

По состоянию на 2024 год общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабного вторжения россии, выросла на 15% и составляет $176 млрд.

Об этом сообщил старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

«Мы понимаем, что каждый день войны увеличивает расходы на нужды в восстановлении, однако темпы такого увеличения постепенно уменьшаются», — отметил Ланда.

По информации специалиста, общая сумма прямого ущерба выросла на 15% - до $176 млрд, а оценка потребностей в восстановлении — на 8% до $524 млрд.

Восстановление в 2025 году

На 2025 год приоритетными определены программы восстановления и реконструкции общей стоимостью 17 млрд долларов.

Из них инвестиционные проекты оцениваются в 12 млрд долларов, а неинвестиционные — более чем в 5 млрд долларов.

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Обеспеченное финансирование составляет лишь 7 млрд долларов, соответственно дефицит средств составляет 10 млрд долларов — более 57% от необходимой суммы.

«Наибольший прирост в энергетике плюс 44% почти до 68 млрд — оцениваются потребности в восстановлении, в других сферах рост меньше, а в отдельных случаях есть даже сокращение», — добавил экономист.

одного триллиона долларов. Напомним, в Офисе президента сообщали , что за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать

УНН По материалам:

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