Потенциал экспорта агропродукции автотранспортом увеличился до 1 млн тонн в месяц — Finance.ua
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Потенциал экспорта агропродукции автотранспортом увеличился до 1 млн тонн в месяц

Аграрный рынок
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Из-за постоянных проблем с логистикой с начала войны производители вынуждены были закупить и увеличить собственный автомобильный парк как элемент устойчивости собственного бизнеса.
Об этом сообщают аналитики Spike Brokers.
Открытие новых цепочек сбыта агропродукции на европейских рынках с поставкой автомобильным транспортом создало стабильный спрос на автомобильные перевозки в направлении Европы. В Украину уже заезжают иностранные перевозчики, желающие предоставлять услуги украинскому производителю. Постепенное увеличение пропускной способности границ и адаптация коммерции к очереди на границе создали предпосылки постоянного товаропотока и увеличение потенциала экспорта агропродукции автомобильным транспортом до 1 млн тонн в месяц.
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Остановка портов существенно сократила использование железнодорожного транспорта, что повлияло на уменьшение фрахта. Последняя перевозка из Корсуня на Южный котировалась на уровне 1600 грн за тонну, перевезенную железнодорожными вагонами на март.
В ожидании окончания действия зернового коридора уменьшилась активность отгрузок через основные морские порты. Стоимость морского фрахта на суда класса handy (25 тыс. тонн+) и panamax (50 тыс. тонн+) снижается. Увеличение спроса на перевозку по реке привело к росту речного фрахта на барже.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
agrotimes.ua
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