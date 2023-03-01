Потенциал экспорта агропродукции автотранспортом увеличился до 1 млн тонн в месяц — Finance.ua

Потенциал экспорта агропродукции автотранспортом увеличился до 1 млн тонн в месяц Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Из-за постоянных проблем с логистикой с начала войны производители вынуждены были закупить и увеличить собственный автомобильный парк как элемент устойчивости собственного бизнеса.

Об этом сообщают аналитики Spike Brokers.

Открытие новых цепочек сбыта агропродукции на европейских рынках с поставкой автомобильным транспортом создало стабильный спрос на автомобильные перевозки в направлении Европы. В Украину уже заезжают иностранные перевозчики, желающие предоставлять услуги украинскому производителю. Постепенное увеличение пропускной способности границ и адаптация коммерции к очереди на границе создали предпосылки постоянного товаропотока и увеличение потенциала экспорта агропродукции автомобильным транспортом до 1 млн тонн в месяц.

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Остановка портов существенно сократила использование железнодорожного транспорта, что повлияло на уменьшение фрахта. Последняя перевозка из Корсуня на Южный котировалась на уровне 1600 грн за тонну, перевезенную железнодорожными вагонами на март.

В ожидании окончания действия зернового коридора уменьшилась активность отгрузок через основные морские порты. Стоимость морского фрахта на суда класса handy (25 тыс. тонн+) и panamax (50 тыс. тонн+) снижается. Увеличение спроса на перевозку по реке привело к росту речного фрахта на барже.

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