Поступления в Пенсионный фонд Украины: данные за 9 месяцев (инфографика) — Finance.ua

Поступления в Пенсионный фонд Украины: данные за 9 месяцев (инфографика) Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Поступления в Пенсионный фонд Украины: данные за 9 месяцев (инфографика)

Поступления в Пенсионный фонд Украины от единого социального взноса (ЕСВ) в январе — сентябре 2023 составили 307,7 млрд грн, что на 11,2 млрд больше запланированного.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ в Фейсбуке

Согласно обнародованным оперативным данным, за январь-сентябрь 2023 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 307,7 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 11,2 млрд грн больше, чем было запланировано.

В целом собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за 9 месяцев 2023 составили 335,6 млрд грн, что на 49,2 млрд грн больше, чем за январь — сентябрь 2022 года.

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступило 25,5 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 20,7 млрд грн.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляет, что правительство подготовит всю инфраструктуру для накопительной пенсионной системы до 2025 года, но если война будет продолжаться, то запустить можно будет только после победы. В то же время министр подчеркнула, что до запуска необходимо предпринять еще очень много организационных действий: создать государственный накопительный фонд, построить структуру, создать цифровую программу, которая будет все это администрировать, и правильно все распланировать.

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