Поступления средств в банки в управлении Фонда в течение апреля 2022 составили 4,4 млн грн — Finance.ua

Поступления средств в банки в управлении Фонда в течение апреля 2022 составили 4,4 млн грн

В апреле 2022 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составила 4,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Больше всего средств поступило от погашения кредитов — 2,4 млн грн (АО АКБ «Аркада» — 1,9 млн грн, АО «КБ «Земельный капитал» — 0,3 млн грн, АО «МР Банк» — 0,2 млн грн).

От аренды имущества банки получили 1,9 млн грн, от продажи имущества — 0,1 млн грн.

В целом за январь-апрель 2022 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 1 624,4 млн грн, из которых 1 505,8 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 66,4 млн грн — от реализации имущества, 49,6 млн грн — от погашения кредитов, 2,7 млн грн — от аренды имущества.

Обращаем внимание, что Фонд возобновляет продажу активов банков, которые были приостановлены из-за закрытия реестров — первые аукционы в системе Prozorro.Продажи запланированы на июнь 2022 года.

Чтобы минимизировать негативное влияние последствий военной агрессии рф против Украины, Фонд ввел Кредитные каникулы для заемщиков ликвидируемых банков. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам при наличии финансовой возможности продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Кроме того, Фонд напоминает арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Справка Finance.ua:

в апреле 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 299,4 млн грн;



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