Поступления от военного сбора выросли почти в четыре раза — Finance.ua

Поступления от военного сбора выросли почти в четыре раза
С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 89,5 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 65,1 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Среди лидеров по оплате:
- Киев — 29,2 млрд грн (32,6% уплаченного сбора);
- Днепропетровская область — 10,2 млрд грн (11,4%);
- Львовская область — 6,9 млрд грн (7,7%);
- Харьковская область — 5,7 млрд. гривен (6,4%).
В Налоговой отметили, что рост суммы поступлений обусловлен повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и добросовестная и своевременная уплата сбора плательщиками.
Напомним, в первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи.
Чаще украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:
- оплата обучения,
- страхование и пенсионные взносы,
- уплата процентов по ипотеке.
