Поступления от налога на недвижимость выросли почти на 20%: региональное распределение

Казна и Политика
1
Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, остается одним из ключевых источников наполнения местных бюджетов. По итогам 2025 года его уплатили почти 1,1 млн плательщиков. Общий объем поступлений составил более 12,7 млрд. грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
По сравнению с 2024 годом поступления от этого налога выросли на 19,3% или почти на 2,1 млрд грн.

Регионы с самыми большими поступлениями

Наибольшие суммы налога на недвижимость в 2025 году поступили в бюджеты таких регионов:
  • город Киев — 2,5 млрд грн;
  • Львовская область — 1,3 млрд грн;
  • Киевская область — 1,3 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 1,2 млрд грн.
«Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств. Поступления направляются в местные бюджеты и используются для финансирования социально важных программ, развития инфраструктуры и улучшения качества жизни общин», — сообщили в ГНС.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что физическое лицо не обязано самостоятельно уведомлять налоговую об отчуждении жилой или нежилой недвижимости. Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество передают налоговой информацию об объектах, в отношении которых у физических и юридических лиц возникает или прекращается право собственности.
