Поставщики обновили цены на газ: какими будут тарифы в декабре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поставщики обновили цены на газ: какими будут тарифы в декабре

Личные финансы
6156
Поставщики обновили цены на газ: какими будут тарифы в декабре
Поставщики обновили цены на газ: какими будут тарифы в декабре
Согласно мораторию на повышение цен на коммунальные услуги, действующему в Украине с начала войны, тарифы на газ в декабре 2022 года не изменились по сравнению с ноябрем. Об этом сообщили в консультационном центре «Газ Правда».

Тарифы на газ: что с ценами в декабре

Стоимость газа для населения по-прежнему зависит от конкретного поставщика. В целом, цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн.
Самая низкая цена у компании «ЭРУ людям» — 7,70 грн за кубометр газа.
У других компаний условия следующие:
  • ООО «Энерджи Трейд Груп» — 7,799 грн;
  • ООО «ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн;
  • ООО "Полтавагаз Сбыт — 7,99 грн;
  • ООО «Киевские Энергетические Услуги» (Yasno) — 8,46 грн;
  • ООО «Львовэнергосбыт» — 8,20 грн;
  • ООО «Днепровские Энергетические Услуги» (Yasno) — 8,46 грн;
  • ТМ «Свитгаз» (ООО «Ритейл Сервис») — 9,99 грн;
  • «Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн.
Поставщики обновили цены на газ: какими будут тарифы в декабре
Напомним, в настоящее время почти 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по неизменной цене 7,96 грн за кубометр.
Читайте также
Также эксперты обращают внимание, что хотя у некоторых небольших частных поставщиков низкие годовые цены на газ, они предлагают такую стоимость только своим действующим клиентам. А новым потенциальным клиентам предлагается только месячная цена, которая может оказаться существенно выше годовой. Перед подключением к новому поставщику рекомендуется тщательно изучать и уточнять их условия и тарифные планы.

Справка Finance.ua:

  • тарифы на газ для бытовых потребителей намерены пересмотреть в 2023 году, если война к тому времени закончится;
  • по словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, пересмотреть цены на «голубое топливо» нужно было еще до большого вторжения россии, ведь сегодняшний тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа, по его мнению, это очень дешево.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.