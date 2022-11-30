Украина нуждается в дополнительных объемах газа — «Нафтогаз»
НАК «Нафтогаз Украины» просит международных партнеров помочь с закупкой дополнительных объемов газа.
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев провел встречу с главой Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе и Азии Эрин МакКи.
«Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — написал Чернышев в Facebook по результатам встречи.
Чернышев добавил, что также обсудил с Эрин МакКи оперативную помощь в виде материалов и оборудования, над предоставлением Украине которых сейчас работает агентство. Речь идет, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.
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