Украина нуждается в дополнительных объемах газа — «Нафтогаз» Сегодня 01:44 — Энергетика

Украина нуждается в дополнительных объемах газа — «Нафтогаз»

НАК «Нафтогаз Украины» просит международных партнеров помочь с закупкой дополнительных объемов газа.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев провел встречу с главой Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе и Азии Эрин МакКи.

«Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — написал Чернышев в Facebook по результатам встречи.

Чернышев добавил, что также обсудил с Эрин МакКи оперативную помощь в виде материалов и оборудования, над предоставлением Украине которых сейчас работает агентство. Речь идет, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.

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УНІАН По материалам:

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