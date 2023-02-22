Поставщик обуви для Nike и Adidas планирует сократить 6000 рабочих мест во Вьетнаме — Finance.ua

Поставщик обуви для Nike и Adidas планирует сократить 6000 рабочих мест во Вьетнаме Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Поставщик обуви для Nike и Adidas планирует сократить 6000 рабочих мест во Вьетнаме

Тайваньская компания Pou Chen Corp., крупнейший в мире производитель брендовой спортивной обуви, планирует сократить около 6000 рабочих мест на своем заводе в Хошимине во Вьетнаме из-за слабого спроса.

Об этом сообщили Reuters два местных чиновника.

Завод Pouyuen во Вьетнаме сократит 3000 рабочих мест в этом месяце и не продлит трудовые контракты еще для 3000 рабочих в конце этого года, заявили официальные лица.

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Фабрика Pouyen Vietnam обеспечивает мировые компании, такие как Nike Inc. и Adidas AG, и является одним из крупнейших работодателей в Хошимине, где работает 50 500 человек. Завод во Вьетнаме планировал сократить не более 3000 сотрудников в ходе последнего раунда увольнений на фоне неопределенности макроэкономических перспектив.

«Компания будет разумно реагировать на динамические изменения в бизнес-среде», — говорится в заявлении на тайваньской бирже.

Напомним, в 2021 году компания столкнулась с нехваткой рабочей силы и сбоем производства во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса.

Вьетнам является глобальным центром производства, и его экономика в 2022 году росла самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, но ослабление мирового спроса начинает отражаться на торговых поставках.

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