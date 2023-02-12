Почему технологические компании массово увольняют сотрудников: объяснение работодателей — Finance.ua

Почему технологические компании массово увольняют сотрудников: объяснение работодателей Сегодня 18:09 — Личные финансы

Почему технологические компании массово увольняют сотрудников: объяснение работодателей

После сложного 2022 года в Big Tech продолжается волна увольнений тысяч специалистов. Снижение стоимости акций, более низкие темпы роста и высокий уровень инфляции оказали большое влияние на решения руководителей. Но учитывая, что многие технологические компании продолжают работать, возникает вопрос: почему они увольняют столько сотрудников?

Что технологические компании говорят о своих увольнениях

Meta была первой крупной технологической фирмой, объявившей о значительных увольнениях в ноябре 2022 года. Рассказываем, как компания это объяснила.

В 2020 и 2021 годах продажи и спрос на продукцию резко возросли в условиях нового мирового порядка работы на дому. Спрос на рабочую силу рос, поскольку бизнесы конкурировали за наем лучших и самых ярких талантов.

Но когда пандемия начала угасать, инфляция стремительно пошла ввысь, а процентные ставки были повышены, появилась новая проблема. В условиях охлаждения экономики и потенциальной рецессии фонды заработной платы компании оставались очень раздутыми. В то же время некоторые инвесторы оказывали давление, чтобы сократить свои расходы и защитить норму прибыли.

Таким образом, Meta уволила 11 тысяч сотрудников за месяц — небольшую часть, но немало.

После того как Meta растопила лед, ее примеру последовали другие крупные технологические компании. Увольнения накапливались, и руководители осуждали чрезмерную практику рекрутинга, инфляцию и снижение потребительских расходов на свои решения. Некоторые, в том числе генеральный директор Meta Марк Цукерберг, писали эмоциональные сообщения в блоги по этому поводу.

«Не только онлайн-торговля вернулась к предыдущим тенденциям, но и макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к более низкому, чем ожидалось, доходу. Я ошибся и беру на себя ответственность», — написал он.

Вот еще несколько других крупных игроков, которые с тех пор приняли важные решения об увольнениях.

Amazon

Компания инициировала первый раунд увольнений в ноябре, когда объявила, что 10 тысяч рабочих мест могут быть сокращены. В то время Amazon обвинила в этом решении «необычную и неопределенную макроэкономическую среду».

Но это было далеко не все для гиганта электронной коммерции. В начале января генеральный директор Энди Джасси написал, что еще 18 тысяч корпоративных сотрудников могут быть уволены.

«В этом году проверка была более сложной, учитывая нестабильную экономику и быстрые темпы набора персонала в 2022 году. Сегодня я бы хотел поделиться результатами этих дополнительных проверок. Мы планируем ликвидировать более 18 тысяч должностей», — сообщил лидер компании.

Google

Alphabet, материнская компания Google, объявила недавно о сокращении штата сотрудников на 12 тысяч ролей. В служебной записке генеральный директор Сундар Пичаи сообщил, что это решение явилось результатом нереализованных ожиданий роста.

«За последние два года мы являлись свидетелями периодов резкого роста. Чтобы отвечать ему и подпитывать его, мы нанимали людей для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — написал топ-менеджер.

Microsoft

18 января компания объявила, что она также сокращает штат сотрудников — примерно на 10 тысяч человек. Это составляет 4,5% от всей корпоративной рабочей силы Microsoft после сокращения рабочих мест в октябре прошлого года.

«Поскольку мы видели, как клиенты ускоряли свои цифровые затраты во время пандемии, мы теперь видим, как они оптимизируют свои цифровые затраты, чтобы делать больше с меньшими вложениями», — написал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Он также назвал ожидание рецессии причиной осторожного и стратегического позиционирования компании.

Coinbase

10 января платформа признала, что также проведет массовые сокращения — около 950 сотрудников, что составляет 20% рабочей силы. Криптовалютная компания ранее уволила около 10% штата в июне 2020 года из-за «крипто-зимы».

Но январское решение связано с несколько неожиданной причиной: ударной волной, вызванной крахом FTX. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг признал эту реальность, назвав последствия «заразой, нанесшей серьезный удар по отрасли».

Четыре других причины, почему техногиганты увольняют сотрудников

Каждая Big Tech организация привела веские (хоть и очень похожие) причины для сокращения штата. Большинство пресс-релизов обвиняют в своих решениях спад после COVID-19, избыточное количество сотрудников, высокую инфляцию и процентные ставки.

И все же удивительно, что некоторые из самых крупных и успешных мировых компаний ожидали, что беспрецедентный рост 2021 года будет продолжаться вечно. В то же время ни один из гигантов не находится на грани банкротства, нет никаких признаков кризиса неквалифицированного персонала.

Так почему технологические компании массово увольняют сотрудников? Некоторые эксперты считают, что росту волны увольнений могут способствовать и другие, по большей части невысказанные факторы.

Вот некоторые из них.

Технологии всегда были отраслью, ориентированной на рост

Кремниевая долина всегда ориентировалась на перспективные инновации, многообещающие стартапы и стремительный рост. Даже при больших экономических спадах (например, Великой рецессии или пандемии COVID) отрасль оставалась чрезвычайно устойчивой. Когда она падает, она никогда не падает надолго.

Но когда потенциальная рецессия угрожает прибыли, это не значит, что отрасль просто так ее воспринимает. Один из способов не отставать от истории массового роста — продавать больше товаров или повышать цены. Другой — сократить свою рабочую силу и уменьшить затраты. Поскольку на горизонте спад, многие компании выбирают последнее.

Им нужно развернуться

Наряду с массовым ростом технологии известны быстрые инновации и революционные изменения в отрасли.

Но постоянные изменения в технологиях и стратегиях означают, что некоторые команды неизбежно остаются позади. Иногда даже передовым компаниям приходится сокращать расходы в одних отраслях, чтобы другие получали необходимое финансирование НИОКР.

Для фирм, сталкивающихся с сокращениями, направление ресурсов на новые стратегии может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе. К сожалению, это означает, что технические увольнения являются неизбежной реальностью.

Технологические компании копируют друг друга

У Джеффри Пфеффера, профессора Высшей школы бизнеса Стэнфорда, есть другая теория. На вопрос об аналогичных ответах технологических компаний Пфеффер ответил просто: технологические компании копируют друг друга.

«Часто у компаний нет проблем с расходами. У них проблемы с доходами. И сокращение сотрудников не увеличит ваш доход. Это, вероятно, уменьшит его», — отметил он.

Есть некоторые доказательства, подтверждающие позицию, что увольнения могут нанести ущерб доходности, а не помочь ей. Так же сокращения штата не всегда оказывает положительное влияние на цены акций.

Так почему технологические компании увольняют сотрудников?

«Люди постоянно делают всякие глупости. Я не знаю, почему вы ожидаете, что менеджеры будут другими», — говорит Пфеффер.

Инвесторы переосмысливают инвестиционные оценки

Майкл Кусумано, заместитель декана Слоанской школы менеджмента Массачусетского технологического института, имеет другую версию. По его словам, эти массовые увольнения в сфере технологий больше связаны с инвесторами, чем с прибылью компаний.

Он убежден, что часто, когда компании каждый год демонстрируют рост на 20-30%, фактический доход смещает на второй план будущий успех. Но поскольку рост угасает, а затраты на заработную плату остаются высокими, многие инвесторы более жестко оценивают технологические компании.

Кусумано добавил, что многие инвесторы не учитывают, что эти компании сидят на «десятках миллиардов, сотнях миллиардов долларов в резерве». Но поскольку они не используют эти средства для поддержки операций, инвесторы редко их рассматривают.

Вместо этого инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на доходах на одного сотрудника. И с таким количеством членов команды, нанятых из-за пандемии, этот показатель для крупных технологических компаний резко снизился.

Однако фирмы могут противостоять этому, сигнализируя акционерам, что готовы снять с себя финансовую ответственность, затянув пояса и переориентировавшись на долгосрочный рост.

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