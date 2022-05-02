Поставки российского газа через Украину 1 мая возрастут почти на 40% — Finance.ua
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Поставки российского газа через Украину 1 мая возрастут почти на 40%

Сегодня 06:08Энергетика
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Номинация на прокачку газа рф в Европу на 1 мая составляет 96,7 млн куб. м по сравнению с 69,6 млн куб. м на 30 апреля, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно подтвержденным заявкам европейских потребителей — 97,2 млн куб.м на 1 мая", — сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Европейские импортеры российского газа существенно увеличили заявки на поставку топлива «Газпрому», дождавшись понижения контрактных цен. Большинство договоров имеют привязку к рыночному индексу «на день вперед» — его значение в апреле было на рекордном уровне около $1400 за тысячу кубометров, а в мае снизилось до $1100.
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В апреле, как и ранее в январе текущего года, покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. Приближение цен на контракты к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.
Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась. На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряные мельницы обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а за шесть дней этой недели их вклад — всего 8,8%, свидетельствуют данные Ассоциации WindEurope. На десять дней вперед в Европе ожидается маловетренная или штилевая погода, не дающая шансов на исправление ситуации.
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Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В настоящее время резервы составляют 33%, рост за последние сутки — 0,26 процентного пункта, свидетельствуют данные Ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6 процентных пунктов. В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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