«Газпром» выходит с западных бирж по требованию кремля — Finance.ua

«Газпром» выходит с западных бирж по требованию кремля

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«Газпром» выходит с западных бирж по требованию кремля

После принятия поправок к законодательству рф «Газпром» стал первой компанией, проводящей делистинг с западных бирж для перехода на российскую.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что «Газпром» направил в The Bank of New York Mellon заявление о расторжении депозитного соглашения. Теперь он обязан послать владельцам расписку-уведомление о закрытии программы ADR. Лица, владеющие расписками компании на 27 апреля, смогут конвертировать их в простые акции ПАО. Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.

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Также 29 апреля компания сообщила Управлению финансового надзора Британии о намерении отменить листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

Ранее президент страны-агрессора путин подписал закон, который обязал все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение — правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.

Как отмечается, «Газпром» обратился в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.

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