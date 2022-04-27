Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию — Finance.ua
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Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию

Сегодня 11:12Энергетика
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Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и БолгариюГазпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию
российский газовый монополист «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям Булгаргаз (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неуплатой в рублях.
Об этом сообщила пресс-служба концерна утром в среду, 27 апреля.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля Газпром экспорт не получил платежи за поставку газа в апреле от этих компаний Булгаргаз (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, согласно указу президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны производиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в заявлении.
В этой связи Газпром экспорт уведомил обе компании об остановке поставок газа, начиная с 27 апреля и до момента проведения оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента рф.
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«Болгария и Польша — транзитные государства. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», — не забыл предупредить Газпром.
Напомним, уже в этом году Газпром может потерять около трети экспорта газа в Европу. На долю россии приходится около 40% европейских поставок газа, но из-за вторжения в Украину страны ЕС активно сокращают его закупки.
По материалам: Корреспондент.net
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