Послы G7 провели срочные переговоры с Украиной

Послы стран «Группы семи» обсудили с министром энергетики Украины Светланой Гринчук самые неотложные потребности после масштабной атаки россии на энергетическую инфраструктуру.
Об этом дипломаты заявили в соцсети X.
Во встрече также приняли участие представители ключевых энергетических компаний: НАК «Нафтогаз Украины», НАК «Укрэнерго» и НАК «Энергоатом».
Основная цель встречи — обсудить масштабные атаки россии на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также поддержку Украины против дальнейших атак и удовлетворения самых неотложных потребностей.

Обстрел энергетики

С началом осени россия начала новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали ТЭЦ, ТЭС и другие объекты энергосистемы. Под ударами оказались Черниговская и Сумская области, что повлекло за собой массовые обесточивания и введение графиков отключений электроэнергии.
Самая тяжелая ситуация была на Черниговщине. В частности, там россияне били по Нежину и Прилукам, была повреждена инфраструктура.
Однако в ночь на пятницу, 10 октября, Украина подверглась массированному комбинированному обстрелу разными типами вооружения. По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена ​​против объектов, обеспечивающих нормальную жизнь украинцев.
После атаки многие районы Киева до сих пор без электроснабжения, а транспорт начал ходить с изменениями.
По материалам:
РБК-Україна
