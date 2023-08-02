Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины — Finance.ua

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Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины

Казна и Политика
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Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины
Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины
Во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран «Большой семерки» отметили, что для привлечения инвестиций от частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины прозрачность и подотчетность являются решающими.
Об этом сообщили послы в Twitter.
В G7 отметили важность своевременного выбора нового главы НАПК, а также призвали усилить антикоррупционные институции, такие как САП и АРМА и возобновить э-декларирование.
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Кроме того, послы призвали принять законы для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и совершенствования корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.
«Мы также поощряли принятие законов для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР. Мы разделяем общее мнение о необходимости подготовки реконструкционной конференции в 2024 году», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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