Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины — Finance.ua

Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины

Во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран «Большой семерки» отметили, что для привлечения инвестиций от частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины прозрачность и подотчетность являются решающими.

Об этом сообщили послы в Twitter

В G7 отметили важность своевременного выбора нового главы НАПК, а также призвали усилить антикоррупционные институции, такие как САП и АРМА и возобновить э-декларирование.

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Кроме того, послы призвали принять законы для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и совершенствования корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

«Мы также поощряли принятие законов для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР. Мы разделяем общее мнение о необходимости подготовки реконструкционной конференции в 2024 году», — говорится в сообщении.

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