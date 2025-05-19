Послы ЕС согласовали создание фонда на €150 млрд для перевооружения Европы и помощи Украине — Finance.ua

Послы ЕС согласовали создание фонда на €150 млрд для перевооружения Европы и помощи Украине Сегодня 17:45

Послы ЕС согласовали создание фонда на €150 млрд для перевооружения Европы и помощи Украине

Послы стран ЕС согласовали создание фонда Security Action for Europe (SAFE) в 150 миллиардов евро. Он будет предоставлять ссуды членам ЕС и другим странам (в том числе и Украине) на совместные оборонные закупки.

Об этом пишут « Общественное » и Reuters

Последняя версия регламента создания фонда официально еще не была одобрена всеми 27 европейскими столицами, но это потому, что она поступила в ночь на 19 мая. Собеседник «Общественного» отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании в среду, 21 мая, как не подлежащий обсуждению.

SAFE будет финансироваться за счет общих заимствований и будет предоставлять кредиты членам ЕС и некоторым другим странам на проекты, которые укрепляют их оборону и развивают европейскую оружейную промышленность.

Запуск этого нового инструмента анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации «Белой книги» по европейской обороне и плана «Перевооружение/Готовность 2030».

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Глава Еврокомиссии заявила, что в последние годы в ЕС выявили «хронический» дефицит инвестиций и нехватку эффективных затрат на военный потенциал Европы. Чтобы сформулировать новый подход и определить инвестиционные потребности, создали «Белую книгу» с решениями по устранению критических пробелов.

На план «Перевооружение/Готовность 2030» планируется мобилизовать около 800 млрд евро. Он предусматривает увеличение расходов на оборону, выдачу ссуд на оборонные закупки и мобилизацию частного капитала.

hromadske По материалам:

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