Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов — Finance.ua
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Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов

Мир
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Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов
Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Это последний шаг для введения в действие этого механизма.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.
На заседании в среду послы Евросоюза согласовали в принципе «меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов рф».
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«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — добавили в бельгийском председательстве.
Решение постпредов еще предстоит финализировать Совету Европейского Союза.
В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане использования замороженных активов россии, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления в Украину процентов, заработанных на замороженных российских активах. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, используемый для покрытия стоимости оружия для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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