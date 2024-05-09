Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов — Finance.ua

Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов Сегодня 10:33 — Мир

Послы ЕС сделали последний шаг к предоставлению Украине средств от замороженных активов

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 8 мая одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Это последний шаг для введения в действие этого механизма.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

На заседании в среду послы Евросоюза согласовали в принципе «меры по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных активов рф».

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«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — добавили в бельгийском председательстве.

Решение постпредов еще предстоит финализировать Совету Европейского Союза.

В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане использования замороженных активов россии, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления в Украину процентов, заработанных на замороженных российских активах. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, используемый для покрытия стоимости оружия для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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