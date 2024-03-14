Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине — Finance.ua
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Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Казна и Политика
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Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине
Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине
Послы Евросоюза 13 марта одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
Боррель написал, что послам ЕС удалось договориться об увеличении фонда по поставкам вооружений Украине на 5 млрд евро.
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«Посыл понятен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить», — написал он.

Реакция Украины

Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.
Речь идет о предложении увеличения финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.
«Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы», — написал Кулеба.
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Теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Напомним, что в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли своевременно выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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