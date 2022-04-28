Послевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Послевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — Зеленский

Сегодня 14:33Казна и Политика
1
Послевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — ЗеленскийПослевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей обсудили вопросы послевоенного восстановления.
Об этом он сказал в видеообращении, добавив, что цель — не просто восстановить все, что было разрушено, но и решить давние проблемы с жилищными очередями.
«Сегодня состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Первое заседание за время полномасштабной войны. Обсудили комплекс вопросов. В частности, восстановление нашей страны. Уже прорабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовывался быстро, максимально эффективно», — сообщил Зеленский.
Читайте также
Президент подчеркнул, что от местных властей ожидают конкретных запросов и предложений.
«Чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с Европейским Союзом, с международными донорами. Громады должны предоставить всю информацию, касающуюся разрушенного жилья, всех поврежденных объектов. Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что цель — не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить давние проблемы с жилищными очередями и т.д.
Место для вашей рекламы
«Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем. Заслушали сегодня на Конгрессе доклады по скорейшему обеспечению жильем переселенцев. Что касается взаимодействия между центральной и местной властью в громадах, которые временно оккупированы», — рассказал Зеленский.
Также, по его словам, обсудили вопросы развития территориальной обороны и координацию между местными властями и правоохранителями.

Что делать, если ваш дом разбомбили

По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.