Послевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — Зеленский

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Послевоенное восстановление: все работающие на государство должны быть обеспечены жильем — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей обсудили вопросы послевоенного восстановления.

Об этом он сказал в видеообращении, добавив, что цель — не просто восстановить все, что было разрушено, но и решить давние проблемы с жилищными очередями.

«Сегодня состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Первое заседание за время полномасштабной войны. Обсудили комплекс вопросов. В частности, восстановление нашей страны. Уже прорабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовывался быстро, максимально эффективно», — сообщил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что от местных властей ожидают конкретных запросов и предложений.

«Чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с Европейским Союзом, с международными донорами. Громады должны предоставить всю информацию, касающуюся разрушенного жилья, всех поврежденных объектов. Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что цель — не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить давние проблемы с жилищными очередями и т.д.

«Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем. Заслушали сегодня на Конгрессе доклады по скорейшему обеспечению жильем переселенцев. Что касается взаимодействия между центральной и местной властью в громадах, которые временно оккупированы», — рассказал Зеленский.

Также, по его словам, обсудили вопросы развития территориальной обороны и координацию между местными властями и правоохранителями.

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