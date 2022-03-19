В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины — Finance.ua

В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины

Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Враг нанес огромный ущерб инфраструктуре украинских городов. На ее полное восстановление уйдет немало времени.

Критическую инфраструктуру можно будет восстановить даже в течение года, если правильно организовать работу.

Об этом в эфире 24 канала рассказала вице-президент Киевской школы экономики Наталия Шаповал.

Она отметила, что если страны-партнеры Украины будут помогать нам своими лучшими технологиями и строительством, то критические объекты можно восстановить даже через несколько месяцев. В частности, речь идет о помощи Соединенных Штатов, Канады, некоторых европейских стран.

Однако важно, как подчеркнула Шаповал, чтобы не увеличивалось количество регионов, с которыми произошло то, что с Мариуполем, Сумами или Харьковом.

Справка Finance.ua:

согласно предварительным расчетам, сейчас на восстановление в Украине всего, что разрушил агрессор, предварительно нужно более 500 миллиардов долларов США;

ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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