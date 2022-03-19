В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины — Finance.ua
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В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины

Сегодня 08:30Казна и Политика
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Враг нанес огромный ущерб инфраструктуре украинских городов. На ее полное восстановление уйдет немало времени.
Критическую инфраструктуру можно будет восстановить даже в течение года, если правильно организовать работу.
Об этом в эфире 24 канала рассказала вице-президент Киевской школы экономики Наталия Шаповал.
Она отметила, что если страны-партнеры Украины будут помогать нам своими лучшими технологиями и строительством, то критические объекты можно восстановить даже через несколько месяцев. В частности, речь идет о помощи Соединенных Штатов, Канады, некоторых европейских стран.
Однако важно, как подчеркнула Шаповал, чтобы не увеличивалось количество регионов, с которыми произошло то, что с Мариуполем, Сумами или Харьковом.

Справка Finance.ua:

  • согласно предварительным расчетам, сейчас на восстановление в Украине всего, что разрушил агрессор, предварительно нужно более 500 миллиардов долларов США;
  • ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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