В KSE сказали, сколько времени может уйти на восстановление Украины — Finance.ua

Враг нанес огромный ущерб инфраструктуре украинских городов. На ее полное восстановление уйдет немало времени.
Критическую инфраструктуру можно будет восстановить даже в течение года, если правильно организовать работу.
Об этом в эфире 24 канала рассказала вице-президент Киевской школы экономики Наталия Шаповал.
Она отметила, что если страны-партнеры Украины будут помогать нам своими лучшими технологиями и строительством, то критические объекты можно восстановить даже через несколько месяцев. В частности, речь идет о помощи Соединенных Штатов, Канады, некоторых европейских стран.
Однако важно, как подчеркнула Шаповал, чтобы не увеличивалось количество регионов, с которыми произошло то, что с Мариуполем, Сумами или Харьковом.
Справка Finance.ua:
согласно предварительным расчетам, сейчас на восстановление в Украине всего, что разрушил агрессор, предварительно нужно более 500 миллиардов долларов США;
ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.