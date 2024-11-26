После самого большого роста за 20 месяцев: почему золото резко подешевело — Finance.ua

После самого большого роста за 20 месяцев: почему золото резко подешевело Сегодня 10:45 — Банковские металлы

После самого большого роста за 20 месяцев: почему золото резко подешевело

Золото резко изменило динамику на рынке. На драгоценный металл влияют ожидания трейдеров по поводу действий одного из ключевых регуляторов в США.

Цены на золото упали

Стоимость золота резко обвалилась. Трейдеры сосредоточили внимание на центральном банке США. Об этом пишет Bloomberg. Хотя еще на прошлой неделе драгметалл зафиксировал самый масштабный за 20 месяцев рост цен.

Они ожидают будущего решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Это связано с тем, что деловая активность в США растет самыми быстрыми темпами с апреля 2022 года.

Напомним, что американский центральный банк начал цикл по смягчению монетарной политики только в сентябре 2024 года.

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Золото в общем подешевело почти на 2%. Цена на драгоценный металл опустилась ниже 2700 долларов за унцию. В настоящее время трейдеры игнорируют слабый доллар. На момент создания этого материала золото торгуется на уровне 2682,05 доллара за унцию, согласно данным Всемирного золотого совета. В то же время с начала года золото подорожало почти на 30%.

Телеканал 24 По материалам:

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