Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год — Finance.ua

Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год Сегодня 08:25 — Банковские металлы

Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год

Золото, которое в этом году фиксировало рекорд за рекордом, может еще больше увеличиться в цене с января 2025 года. По крайней мере, это прогнозируют эксперты из UBS.

Эксперты швейцарского банка UBS ожидают существенного роста цен на золото в 2025 году. Аналитики не только поделились новым прогнозом для золота, но и назвали факторы, которые будут больше всего влиять на рынок.

Об этом пишет Investing.com

По мнению специалистов, цены на золото к концу 2025 года могут вырасти до 2900 долларов за тройскую унцию. Подорожанию драгоценного металла помогут следующие факторы:

Возвращение к власти в США Дональда Трампа;

Рост глобальной неопределенности.

Исторический максимум, которого достигло золото, — это более 2800 долларов за унцию. Новый пиковый уровень был зафиксирован на рынке в конце октября.

К слову, в 2024 году золото стремительно росло в цене. С января драгметалл подорожал почти на 28%, информирует MarketWatch . На момент создания этого материала золото торгуется на уровне 2643 доллара за унцию на спотовом рынке, по данным Всемирного золотого совета.

Кроме того, в UBS ожидают, что золото продолжит расти в цене в 2026 году. Эксперты ожидают, что цены на золото возрастут до 2950 долларов за унцию.

Телеканал 24 По материалам:

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