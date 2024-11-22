Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год — Finance.ua

Цены на золото могут установить новый исторический рекорд: прогноз на 2025 год
Золото, которое в этом году фиксировало рекорд за рекордом, может еще больше увеличиться в цене с января 2025 года. По крайней мере, это прогнозируют эксперты из UBS.
Эксперты швейцарского банка UBS ожидают существенного роста цен на золото в 2025 году. Аналитики не только поделились новым прогнозом для золота, но и назвали факторы, которые будут больше всего влиять на рынок.
Об этом пишет Investing.com.
По мнению специалистов, цены на золото к концу 2025 года могут вырасти до 2900 долларов за тройскую унцию. Подорожанию драгоценного металла помогут следующие факторы:
- Возвращение к власти в США Дональда Трампа;
- Рост глобальной неопределенности.
Исторический максимум, которого достигло золото, — это более 2800 долларов за унцию. Новый пиковый уровень был зафиксирован на рынке в конце октября.
К слову, в 2024 году золото стремительно росло в цене. С января драгметалл подорожал почти на 28%, информирует MarketWatch. На момент создания этого материала золото торгуется на уровне 2643 доллара за унцию на спотовом рынке, по данным Всемирного золотого совета.
Кроме того, в UBS ожидают, что золото продолжит расти в цене в 2026 году. Эксперты ожидают, что цены на золото возрастут до 2950 долларов за унцию.
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