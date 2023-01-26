После победы первым вызовом будет выравнивание прожиточного минимума в Украине, — нардеп Сегодня 09:39 — Личные финансы

После победы первым вызовом будет выравнивание прожиточного минимума в Украине, — нардеп

Государство выполняет все социальные гарантии перед украинцами во время войны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телеканала Freeдом.

"Все социальные обязательства, которые берет на себя государство, в отношении многодетных семей, а также внутренне перемещенных лиц, мы выполняем. Это благодаря денежной помощи, которую нам предоставляют международные партнеры...

Самый большой вызов — уровень инфляции, который в прошлом году был зафиксирован на уровне 30%, но реально он был еще выше. И чтобы украинцы не потеряли покупательную способность, но, в частности, и наименее обеспеченные граждане — это та функция, которую выполняет сейчас государство. И я уверен, что так будет и в этом году. В прошлом году были выплачены все пенсионные и социальные выплаты", — сказал нардеп.

Цимбалюк заявил, что после победы первым вызовом будет выравнивание прожиточного минимума.

«На самом деле, финансово сейчас нет источника финансирования для того, чтобы поднять прожиточный минимум. Поэтому мы надеемся, что после нашей победы первым вызовом будет выравнивание реального прожиточного минимума с тем, что принимается во всех расчетах. Речь идет не только о социальных выплатах. Прожиточный минимум рассчитывается исходя из разных 100 позиций выплат, штрафов, пенсий и субсидий. Поэтому это очень важная составляющая», — добавил Цимбалюк.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Украине оторван от реальности, поскольку он не учитывает потребности людей по текущим ценам. Но чтобы это исправить, следует менять социальную поддержку;

напомним, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2684 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Freeдом По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.