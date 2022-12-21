После крушения FTX криптогигант Binance поддержал создание регуляторной базы — Finance.ua
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После крушения FTX криптогигант Binance поддержал создание регуляторной базы

Криптовалюта
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Крупнейшая криптобиржа мира Binance заявила о присоединении к Сhamber of Digital Commerce (Палате цифровой торговли) — ведущей ассоциации блокчейна и торговли криптовалютой.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Binance присоединяется к Исполнительному комитету Палаты цифровой торговли вместе с другими игроками отрасли, чтобы продвигать вперед блокчейн-индустрию», — говорится в сообщении.
«Как организация, находящаяся в центре стремительного роста отрасли и сложной нормативно-правовой среды, работа рука об руку с законодательными, регуляторными органами и отраслевыми группами, такими как Палата цифровой торговли, обязательна для нашей совместной миссии содействия устойчивому развитию нормативной базы для криптовалют и блокчейна, что обеспечивает защиту пользователей», — заявила вице-президент Binance по связям с общественностью Джоан Кубба.
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«Наши члены представляют ведущие организации, стремящиеся построить необходимую инфраструктуру для обеспечения более надежной и инклюзивной финансовой системы. Binance зарекомендовала себя как лидер в этой новой экосистеме, и мы рады приветствовать их и их вклад в наш Исполнительный комитет», — добавил вице-президент по связям с общественностью Палаты цифровой торговли Блейн Рэтмайер.
Отмечается, что Binance будет сотрудничать с Палатой цифровой торговли, чтобы обучать, популяризировать и предлагать решения для некоторых из самых актуальных проблем, влияющих на отрасль.
В частности, биржа примет участие в исследованиях, круглых столах, рабочих группах и дискуссиях с политиками и регуляторами, чтобы помочь ввести нормы и правила.
По материалам:
Економічна Правда
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