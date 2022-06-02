Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили — Finance.ua
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Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили

Сегодня 17:43Личные финансы
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Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростилиПорядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили
В Украине упростили порядок выдачи, продления и замены паспортов и других документов для выезда детей за границу.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга.
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«Существенно облегчили пересечение границы для детей. Каждый ребенок имеет возможность пересекать государственную границу в обоих направлениях на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, а также на основании паспорта для выезда за границу его родителей или законных представителей, в который внесена информация об этом ребенке», — отметила она.
Главной новацией, по словам Павличенко, является то, что родители или законные представители ребенка могут сформировать и использовать е-паспорт для ребенка до 14 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Соціальна інформаційна платформа
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