Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили — Finance.ua

«Существенно облегчили пересечение границы для детей. Каждый ребенок имеет возможность пересекать государственную границу в обоих направлениях на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, а также на основании паспорта для выезда за границу его родителей или законных представителей, в который внесена информация об этом ребенке», — отметила она.
Главной новацией, по словам Павличенко, является то, что родители или законные представители ребенка могут сформировать и использовать е-паспорт для ребенка до 14 лет.