Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили — Finance.ua

Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили

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Порядок выдачи, продления и замены зарубежных документов для детей упростили

В Украине упростили порядок выдачи, продления и замены паспортов и других документов для выезда детей за границу.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга.

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«Существенно облегчили пересечение границы для детей. Каждый ребенок имеет возможность пересекать государственную границу в обоих направлениях на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен, а также на основании паспорта для выезда за границу его родителей или законных представителей, в который внесена информация об этом ребенке», — отметила она.

Главной новацией, по словам Павличенко, является то, что родители или законные представители ребенка могут сформировать и использовать е-паспорт для ребенка до 14 лет.

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