Популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород продолжат на сентябрь — Finance.ua

Популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород продолжат на сентябрь Сегодня 19:13 — Личные финансы

Популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород продолжат на сентябрь

Поезд по маршруту № 223/224 Киев — Ужгород будет курсировать по 20 сентября.

Об этом сообщили в АО «Укрзализныця».

«Учитывая устойчивый спрос пассажиров на рейсы западного направления, Укрзализныця продолжает курсирование поезда № 223/224 Киев — Ужгород. Так, поезд продолжит рейсы со 2 по 20 сентября», — говорится в сообщении.

Он будет курсировать через день, выезжать из Киева в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:31. Обратно из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29 и прибывать в Киев в 10:46.

Маршрут поезда будет проходить через станции вблизи популярнейших курортных городков запада Украины — Мукачево, Карпаты, Сваляву, Славское, Стрый и другие.

Кроме этого, как сообщается, также назначен дополнительный поезд № 239/240 Ужгород — Киев. Поезд отправится из Ужгорода 31 августа в 17.23 и прибудет в Киев в 10.39. Обратно из Киева поезд отправится 1 сентября в 21:02 и прибудет в Ужгород в 13:25.

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УНН По материалам:

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