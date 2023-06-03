Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем — Finance.ua

Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем

Внедорожник Range Rover Velar может получить преемника в виде одноименного электромобиля. Он будет конкурировать с электрической версией Porsche Macan.

Об этом сообщили на сайте Autocar.

Британский концерн Jaguar Land Rover кардинально меняет стратегию производства автомобилей. В рамках этой стратегии ожидается выпуск нескольких новых электрических моделей.

Range Rover Velar станет одной из первых полностью электрических моделей Land Rover. После этого на рынок выйдут электрические версии Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Нынешний Range Rover Velar выпускается на той же платформе, что и кроссовер Jaguar F-Pace. Следующее поколение модели будет построено на новой архитектуре EMA.

Новая платформа позволит оснастить электрокроссоверы поддержкой быстрой зарядки на 800 В. Также в Land Rover отметили, что благодаря EMA электрические модели будут даже быстрее заряженных кроссоверов с ДВС.

Новый Range Rover Velar сохранит знакомый дизайн, но получит множество новых технологий. Он может дебютировать уже в 2025 году.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.