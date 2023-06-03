Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем — Finance.ua

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Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем

Технологии&Авто
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Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем
Популярный кроссовер Land Rover станет электромобилем
Внедорожник Range Rover Velar может получить преемника в виде одноименного электромобиля. Он будет конкурировать с электрической версией Porsche Macan.
Об этом сообщили на сайте Autocar.
Британский концерн Jaguar Land Rover кардинально меняет стратегию производства автомобилей. В рамках этой стратегии ожидается выпуск нескольких новых электрических моделей.
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Range Rover Velar станет одной из первых полностью электрических моделей Land Rover. После этого на рынок выйдут электрические версии Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.
Нынешний Range Rover Velar выпускается на той же платформе, что и кроссовер Jaguar F-Pace. Следующее поколение модели будет построено на новой архитектуре EMA.
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Новая платформа позволит оснастить электрокроссоверы поддержкой быстрой зарядки на 800 В. Также в Land Rover отметили, что благодаря EMA электрические модели будут даже быстрее заряженных кроссоверов с ДВС.
Новый Range Rover Velar сохранит знакомый дизайн, но получит множество новых технологий. Он может дебютировать уже в 2025 году.
По материалам:
Фокус
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