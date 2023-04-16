Популярны ли военные облигации среди украинцев — результаты опроса
Военные облигации начали продавать год назад. Украинцы воспринимают военные облигации как действенный способ поддержать армию, а также взаимовыгодный депозит между гражданином и государством. Военные облигации покупают 62,8% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ain.ua.
37,2% опрошенных не покупают военные облигации и не заинтересованы в этом. Из открытых ответов респондентов можно заключить, что большинство не считают это надежным способом хранения средств. Остальные не доверяют инвестициям в гривне, или же расценивают процент выплат по облигациям как низкий.
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Суммы инвестиций
- чаще всего сумма покупки облигаций среди читателей составляет менее 10 000 грн.;
- более 10 000 грн. вкладывают 19,4% респондентов;
- более 100 000 грн. — 30,6% опрошенных;
- более 50 000 грн — 15,3%.
Через какие банки чаще всего покупают облигации
В 62,5% случаев респонденты покупают военные облигации через monobank. Такая возможность у клиентов банка появилась в апреле 2022 года.
Меньше облигации покупают через ПриватБанк — 11,1%.
9,7% выбирают платформу ICU. Финансовая группа интегрировала свою платформу торговли государственными облигациями ICU Trade с приложением «Дія» в январе 2023 года.
В то же время через «Дію» напрямую военные облигации покупают 8,3% опрошенных.
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