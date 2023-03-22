Минфин разместил военных облигаций на 2,5 млрд гривен и $86 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 2,5 млрд гривен и $86 млн
Министерство финансов 21 марта разместило военных облигаций на 2 459 млн гривен и 86 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 39 млн гривен под 18,5% годовых, 1,3 года — на 65 млн гривен под 19% годовых, 2,3 года — на 2355 млн гривен под 19,70% годовых.
Бумаги в долларах имеют срок обращения 6 месяцев и доходность 4,25% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.
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