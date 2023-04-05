В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте — Finance.ua

В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте

Новая военная облигация появилась в приложении Дія. Речь идет об ОВГЗ «Ялта».

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию Ялта в несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации», — анонсировали в Минцифры.

Выплаты по облигации предусмотрены 26.06.2024.

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Кроме Ялты, в приложении есть еще 6 облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.

Напомним, военные облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы поддерживаете экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Так, украинцы приобрели в Дії уже полмиллиона военных облигаций — это 500 миллионов гривен на поддержку экономики страны и Сил обороны.

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