В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте — Finance.ua
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В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте

Фондовый рынок
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В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте
В Дії появилась военная облигация, посвященная Ялте
Новая военная облигация появилась в приложении Дія. Речь идет об ОВГЗ «Ялта».
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Мечтаете об отдыхе в Крыму? Покупайте новую военную облигацию Ялта в несколько кликов в смартфоне. И приближайте Украину к победе, а наши города к деоккупации», — анонсировали в Минцифры.
Выплаты по облигации предусмотрены 26.06.2024.

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Кроме Ялты, в приложении есть еще 6 облигаций с разными процентными ставками и датами выплат.
Напомним, военные облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы поддерживаете экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Так, украинцы приобрели в Дії уже полмиллиона военных облигаций — это 500 миллионов гривен на поддержку экономики страны и Сил обороны.
По материалам:
Finance.ua
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