Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку — Finance.ua

Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку
Украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Инициатором программы стал украинский фонд «Благополучие детей», а финансирование обеспечит МИД Германии. Помощь будут выплачивать определенным категориям граждан в течение четырех месяцев.
Кто может получить средства и как подать заявку, рассказали на сайте Zayava.
Кому будут выплачивать помощь
Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей младше 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.
Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.
Как принять участие в программе
Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по ссылке.
В заявлении необходимо указать:
- Есть ли у вас справка ВПЛ, выданная после
24.02.2022с регистрацией в Киеве или Киевской области
- Утратили ли вы жилье, или оно было повреждено из-за российской агрессии (факт должен быть подтвержден документально)
- Проживаете ли вы сейчас в Киеве или Киевской области
- Есть ли у вас дети до 18 лет
- Участвуете ли вы в других продолжительных программах финансовой помощи
- Текущий адрес вашего места жительства
- Количество членов домохозяйства
- Состав домохозяйства
- ФИО
- Дата рождения заявителя
- Укажите категории, к которым вы относитесь
- Укажите данные всех членов домохозяйства
- Какие у вас условия проживания
- Текущее материальное положение
- Укажите общую сумму доходов домохозяйства за последний месяц (пенсия, зарплата
и т. п.)
- В каком состоянии ваши текущие жилые и бытовые условия
- Где вы сейчас живете (в собственном или арендованном жилье, у родственников
и т. д.)
- Что именно вам сейчас нужно
- Номер телефона
- Дополнительная информация, которую вы можете предоставить по необходимости
«При заполнении анкеты следует учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются ближайшими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры), которые сейчас проживают вместе, имеют общий бюджет и ведут общее хозяйство», — говорится в сообщении.
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Прием заявок — до 15 сентября 2023 года. Однако учтите, что заполнение заявки еще не гарантирует получения помощи.
Для получения дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).
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