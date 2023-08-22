Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку — Finance.ua
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Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку

Личные финансы
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Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку
Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку
Украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Инициатором программы стал украинский фонд «Благополучие детей», а финансирование обеспечит МИД Германии. Помощь будут выплачивать определенным категориям граждан в течение четырех месяцев.
Кто может получить средства и как подать заявку, рассказали на сайте Zayava.

Кому будут выплачивать помощь

Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей младше 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.
Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.

Как принять участие в программе

Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по ссылке.
В заявлении необходимо указать:
  • Есть ли у вас справка ВПЛ, выданная после 24.02.2022 с регистрацией в Киеве или Киевской области
  • Утратили ли вы жилье, или оно было повреждено из-за российской агрессии (факт должен быть подтвержден документально)
  • Проживаете ли вы сейчас в Киеве или Киевской области
  • Есть ли у вас дети до 18 лет
  • Участвуете ли вы в других продолжительных программах финансовой помощи
  • Текущий адрес вашего места жительства
  • Количество членов домохозяйства
  • Состав домохозяйства
  • ФИО
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  • Дата рождения заявителя
  • Укажите категории, к которым вы относитесь
  • Укажите данные всех членов домохозяйства
  • Какие у вас условия проживания
  • Текущее материальное положение
  • Укажите общую сумму доходов домохозяйства за последний месяц (пенсия, зарплата и т. п.)
  • В каком состоянии ваши текущие жилые и бытовые условия
  • Где вы сейчас живете (в собственном или арендованном жилье, у родственников и т. д.)
  • Что именно вам сейчас нужно
  • Номер телефона
  • Дополнительная информация, которую вы можете предоставить по необходимости
«При заполнении анкеты следует учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются ближайшими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры), которые сейчас проживают вместе, имеют общий бюджет и ведут общее хозяйство», — говорится в сообщении.
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Прием заявок — до 15 сентября 2023 года. Однако учтите, что заполнение заявки еще не гарантирует получения помощи.
Для получения дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).
По материалам:
РБК-Україна
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