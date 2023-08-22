Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку — Finance.ua

Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку Сегодня 14:38 — Личные финансы

Помощь украинцам от немецкого фонда: кто может получить и как подать заявку

Украинцы могут получить помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Инициатором программы стал украинский фонд «Благополучие детей», а финансирование обеспечит МИД Германии. Помощь будут выплачивать определенным категориям граждан в течение четырех месяцев.

Кто может получить средства и как подать заявку, рассказали на сайте Zayava.

Кому будут выплачивать помощь

Для участия в этой программе заявления могут подать семьи со статусом ВПЛ (статус получен после 24 февраля 2022 года), которые воспитывают детей младше 18 лет и сейчас проживают в Киеве или Киевской области. А также жители Киева или области, у которых повреждено жилье в результате войны.

Денежная помощь будет выплачиваться в течение 4 месяцев. Заявку на участие в программе необходимо подать до 15 сентября 2023 года.

Как принять участие в программе

Необходимо заполнить и отправить анкету онлайн по ссылке.

В заявлении необходимо указать:

Есть ли у вас справка ВПЛ, выданная после 24.02.2022 с регистрацией в Киеве или Киевской области

с регистрацией в Киеве или Киевской области Утратили ли вы жилье, или оно было повреждено из-за российской агрессии (факт должен быть подтвержден документально)

Проживаете ли вы сейчас в Киеве или Киевской области

Есть ли у вас дети до 18 лет

Участвуете ли вы в других продолжительных программах финансовой помощи

Текущий адрес вашего места жительства

Количество членов домохозяйства

Состав домохозяйства

ФИО

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Дата рождения заявителя

Укажите категории, к которым вы относитесь

Укажите данные всех членов домохозяйства

Какие у вас условия проживания

Текущее материальное положение

Укажите общую сумму доходов домохозяйства за последний месяц (пенсия, зарплата и т. п. )

) В каком состоянии ваши текущие жилые и бытовые условия

Где вы сейчас живете (в собственном или арендованном жилье, у родственников и т. д. )

) Что именно вам сейчас нужно

Номер телефона

Дополнительная информация, которую вы можете предоставить по необходимости

«При заполнении анкеты следует учитывать, что при получении данной помощи семьей считаются ближайшими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры), которые сейчас проживают вместе, имеют общий бюджет и ведут общее хозяйство», — говорится в сообщении.

Прием заявок — до 15 сентября 2023 года. Однако учтите, что заполнение заявки еще не гарантирует получения помощи.

Для получения дополнительной информации и уточнения вопросов можно обратиться по номеру: 0 800 407 030 (с 10:00 до 18:00).

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