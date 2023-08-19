Все соцвыплаты и пенсии украинцев проверят: как проходит верификация и что выясняют — Finance.ua

Все соцвыплаты и пенсии украинцев проверят: как проходит верификация и что выясняют Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Все соцвыплаты и пенсии украинцев проверят: как проходит верификация и что выясняют

В Украине проверяют всех получателей соцвыплат от государства. В результате такой проверки (верификации) лишние средства могут вернуть в бюджет. В то же время, проверку проводят, сопоставляя данные из разных реестров, проверяя документы, которые предоставляют сами украинцы во время оформления пособия.

Об этом пишет Обозреватель.

Проблема в том, что в Украине все еще очень распространена теневая экономика. Украинцы получают зарплаты в конвертах, не декларируют дополнительный доход, не оформляют брак и обращаются за помощью как малообеспеченные, нуждающиеся в субсидии, матери-одиночки и т. д.

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В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель пособия;

документы, предоставленные для получения пособия;

о тех, кто пересек границу;

о доходах — от налоговой;

о штрафах, которые уплатил получатель пособия и т. д.

Когда Минфин обнаруживает какие-то нестыковки, он посылает эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например, Минсоцу. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Больше всего нарушений среди субсидиантов. Да и ошибку здесь найти проще: чаще всего украинцы «забывают» отметить полный состав семьи, не указывают крупные покупки, «забывают» о наследстве и т. д.

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Бояться проверки не стоит тому, кто ничего не нарушал. Достаточно правильно заполнить декларацию. Даже если вы не декларируете весь доход — по меньшей мере, не обращайтесь за социальной помощью в том случае, если вы имеете на нее право только благодаря сокрытию реальной зарплаты.

Получая незаконную выплату, в любой момент вас могут обязать вернуть ее в бюджет. При этом кроме «лишней» суммы также придется вернуть и расходы на судебный сбор. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

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Обозреватель По материалам:

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