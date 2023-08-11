Услугу по доставке соцвыплат через международный почтовый перевод первыми опробуют украинцы в Польше — Finance.ua
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Услугу по доставке соцвыплат через международный почтовый перевод первыми опробуют украинцы в Польше

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Украинцы, нашедшие убежище за рубежом, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода, но в ближайшее время эта услуга будет доступна только в Польше.
Соответствующий экспериментальный проект Кабмин принял на своем заседании 11 августа.
Такие услуги для граждан Украины за рубежом будут бесплатными.
Первыми воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом смогут украинцы в Польше. Для этого человеку необходимо будет направить в АО «Укрпочта» соответствующее заявление в бумажной или электронной форме.
Соответствующий проект постановления Минсоцполитики готовил именно по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов граждан Украины, временно находящихся в Польше.
Но при необходимости эксперимент будет введен и в других странах.
В рамках экспериментального проекта предусмотрено проведение выплат международным почтовым переводом АО «Укрпочта» пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины.
Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.
По материалам:
Економічна Правда
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