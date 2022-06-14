Помощь при потере кормильца: какие программы предусмотрены в Украине — Finance.ua
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Помощь при потере кормильца: какие программы предусмотрены в Украине

Сегодня 16:12Личные финансы
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Помощь при потере кормильца: какие программы предусмотрены в УкраинеПомощь при потере кормильца: какие программы предусмотрены в Украине
Правительство оказывает помощь украинцам, потерявшим кормильца. Есть несколько программ, предусматривающих предоставление соответствующей пенсии.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная на телеканале «Рада».
«Есть пенсия в случае потери кормильца. Она назначается либо в зависимости от стажа умершего человека, либо как государственная помощь, если у человека не было стажа», — говорит Лазебная.
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Министр соцполитики рассказывает, что существует несколько программ для предоставления пенсий украинцам, которые потеряли кормильца. Например, помощь семьям военнослужащих или семьям пропавших без вести.
Люди, у которых пропали родные, должны сообщить об этом в Нацполицию. Затем они должны пойти в пенсионный фонд и подать соответствующее заявление. Правительство выплатит пенсию всем нуждающимся.
Помощь будут выплачивать всем детям до 18 лет, а также неработающим студентам до завершения обучения. Пенсию могут получать также неработающие взрослые. Например, жена, которая потеряла кормильца и воспитывает ребенка.

Помощь пострадавшим от войны

Финансовую помощь могут получить малообеспеченные украинцы, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения россии. Ее будет предоставлять Красный Крест совместно с Минсоцполитики.
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Помощь предусматривает выплаты в размере 2500 гривен в месяц. Ее будут выделять на каждого члена семьи. Для того чтобы претендовать на средства, во-первых, нужно иметь официальный статус малообеспеченной семьи, зарегистрированный в Минсоцполитики, а во-вторых, до 24 февраля проживать в одной из пострадавших от войны громад.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Телеканал 24
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