Помощь переселенцам: обновлен список громад в 9 областях — Finance.ua
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Помощь переселенцам: обновлен список громад в 9 областях

Личные финансы
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Министерство по реинтеграции оккупированных территорий обновило список общин, жители которых могут рассчитывать на денежную помощь во время войны.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
В частности, обновился перечень общин в 9 областях Украины, жители которых из-за оккупации или боевых действий могут получать денежную помощь. Обновленный список общин можно найти здесь.
На сегодняшний день в этом списке указано сразу 309 единиц местного самоуправления.
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Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 308 общин.
Государство по вопросам расширения перечня опирается на следующие критерии:
  • временно оккупированные территории;
  • территории, блокируемые захватчиками;
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
В Минреинтеграции также отмечают, что список громад постоянно обновляется.

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По материалам:
Finance.ua
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