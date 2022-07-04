Помощь переселенцам: обновлен список громад в 9 областях — Finance.ua

Помощь переселенцам: обновлен список громад в 9 областях Сегодня 09:12 — Личные финансы

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий обновило список общин, жители которых могут рассчитывать на денежную помощь во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Обновленный список общин можно найти здесь. В частности, обновился перечень общин в 9 областях Украины, жители которых из-за оккупации или боевых действий могут получать денежную помощь.

На сегодняшний день в этом списке указано сразу 309 единиц местного самоуправления.

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Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (52), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (18), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 308 общин.

Государство по вопросам расширения перечня опирается на следующие критерии:

временно оккупированные территории;

территории, блокируемые захватчиками;

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

В Минреинтеграции также отмечают, что список громад постоянно обновляется.

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