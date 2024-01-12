Помощь государства при рождении и усыновлении ребенка — ответ юриста Сегодня 21:00

В Украине с 1 января 2024 года прожиточный минимум повысился с 2589 грн до 2920 грн в месяц. Прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, вырос до 2 361 грн, а для трудоспособных лиц — до 3 028 грн. Для детей до 6 лет показатель прожиточного минимума с 1 января установлен на уровне 2563 грн, а в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 грн.

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В связи с повышением прожиточного минимума в Украине выросли размеры разных видов государственной социальной помощи. Увеличились и выплаты, которые родители получают на детей. Размер такой социальной помощи зависит от вида денежных выплат.

Как рассказала Фокусу Ольга Брус, партнер АО «Evrika Law», размеры пособий на детей регулируются законами о государственной помощи семьям с детьми, об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, и о Государственном бюджете Украины на 2024 год..

Пособие по беременности и родам: какие выплаты в 2024 году

Пособие по беременности и родам могут получить женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины из числа военнослужащих (в размере 100% денежного довольствия);

женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации (в размере 100% среднемесячного дохода);

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные (25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц — то есть 757 грн с 2024-го);

студентки — в размере месячной стипендии;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности — в размере 25% размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц — 757 грн.

Пособие выплачивается женщинам за весь период отпуска, который длится 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов.

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Какой будет помощь при рождении и усыновлении ребенка

По словам Ольги Брус, в 2023 году размер помощи при рождении или усыновлении ребенка составил 41 280 грн. Эта сумма не зависит от количества рожденных или усыновленных детей. «Выплаты суммы производятся сначала одним платежом размером в 10 320 грн, а остальная сумма распределяется на равные части по 860 грн и поступает в течение следующих 36 месяцев. В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились, ведь эта сумма установлена ​​законом и не зависит от размера прожиточного минимума», — сказала она Фокусу.

Размер помощи при рождении ребенка остался таким, как в прошлом году — 41 280 грн.

Помощь на детей одиноким матерям и алименты: как вырастут выплаты

Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека. В то же время максимальный размер такой помощи составляет:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;

на детей в возрасте 6−18 лет — 3 196 грн.

Кроме того, одинокие родители могут получать алименты от государства. Такая временная государственная помощь оказывается детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно. На сегодняшний день размер такой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. То есть в 2024 году минимальная сумма таких выплат на детей до 6 лет составляет 1 281,5 грн, а на детей в возрасте 6−18 лет — 1 598 грн.

Помощь для детей в 2024 году: сколько выплатят

Государством установлена ​​помощь детям ВПЛ. Эта государственная помощь на детей предоставляется на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, и которое подало соответствующее заявление включительно по 30 апреля 2022 года. Размер такой помощи для детей составляет 3000 грн.

Родители, имеющие троих и более детей, получают пособие на третьего и каждого последующего ребенка. Размер такой ежемесячной помощи составляет 2 100 грн.

Родители, имеющие трех детей и более, считаются многодетными и могут получить помощь на третьего и каждого последующего ребенка. На сегодняшний день размер такой помощи ставит 2 100 грн ежемесячно — до момента, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Помощь также получают опекуны или попечители детей, лишенных родительской опеки. Размер такой государственной выплаты зависит от прожиточного минимума, установленного для детей определенного возраста, и увеличивается при установлении инвалидности. «В 2024 году помощь на детей, над которыми установлена ​​опека, составляет: на детей до шести лет — 6 407,5 грн, на ребенка с инвалидностью до шести лет — 8 970,5 грн, на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн, на ребенка с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн», — рассказала Ольга Брус.

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Фокус По материалам:

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