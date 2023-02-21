Помощь 500+ в Польше: имеют ли украинцы право на выплаты после возобновления статуса UKR — Finance.ua

Помощь 500+ в Польше: имеют ли украинцы право на выплаты после возобновления статуса UKR Сегодня 09:11 — Личные финансы

Помощь 500+ в Польше: имеют ли украинцы право на выплаты после возобновления статуса UKR

В Польше действует финансовая помощь беженцам «Семья 500+». Однако из-за обновленных правил пребывания украинцев на территории Польши многих интересует вопрос, можно ли возобновить статус UKR и снова получать выплаты при повторном возвращении в Польшу, в том случае, когда пришлось покинуть страну более чем на 30 дней.

Рассказываем, можно ли заново податься на пособие и как это сделать.

Аннулирование статуса временной защиты при выезде из Польши

Согласно правилам страны, при выезде за пределы Польши на срок более 30 дней, статус временной защиты, предоставленный гражданину Украины, будет автоматически аннулирован.

Из этого следует, что следующее пересечение границы с Польшей будет происходить на общих основаниях — в пределах безвиза или национальной визы. Также в таком случае лицо теряет право на пропуск на рынок труда, на социальные и другие выплаты.

Можно ли возобновить статус UKR при повторном возвращении в Польшу

Министерство внутренних дел Польши сообщает, что существуют соответствующие исключения из правил для въехавших на территорию Польши украинцев, спасаясь от войны в Украине.

Согласно этим исключениям, с 24 февраля 2022 года украинские беженцы имеют право в течение 18 месяцев свободно покидать Польшу, при этом каждый последующий въезд на территорию страны будет абсолютно легальным, независимо от наличия национальной визы или безвиза.

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Это означает, что каждый повторный въезд в Польшу даже позже, чем через календарный месяц, дает легальное право на возобновление статуса временной защиты при условии, что при пересечении границы человек укажет, что переезд происходит из-за спасения от войны в Украине.

После этого можно повторно получить статус UKR в базе PESEL, а значит, автоматически появится возможность возобновить пособие по программе 500+.

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